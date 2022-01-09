Motosiklet almak için oğlunu satmaya çalışan baba tutuklandı

Batı Afrika ülkesi Liberya'da yaşanan çağ dışı olay herkesi şoke etti. M. Massaquoi adlı Sierra Leone vatandaşı, arkadaşlarından Liberya'da insan ticareti ile para kazanıldığını öğrenince oğluyla birlikte Liberya'nın yolunu tuttu.

10 yaşındaki oğluyla birlikte uzun bir yolculuğun ardından Liberya'ya gelen baba, oğlunu satmak için insan tacirlerine ulaşmaya çalıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yakalanmamak için oğlundan "tavuk" diye bahseden 29 yaşındaki baba, Liberya polisinin takibi sonucunda oğlunu satamadan yakalandı.

Massaquoi'nin oğlu Liberya devletinin gözetimi altına alınırken, kendisinin polise verdiği ifadede, çalınan motosikletinin yerine yenisini alabilmek için başka çaresinin kalmadığını belirtti.