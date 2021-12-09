Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oranlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış oldu.

Bu artışla birlikte, 2022 yılı için 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi bin 300 ve altı olanların ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının bin 431 liraya çıkması bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla,

Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

Böylece en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına gerilemiş oldu.