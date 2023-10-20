İsrail-Filistin gerilimi pompaya da yansıdı: Benzine zam geliyor!
Brent petroldeki dalgalanmalar motorinin ardından benzine de zam olarak yansıdı. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam gelmesi bekleniyor.
Sürücüler akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.
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Küresel çapta takip edilen İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompaya da yansımış görünüyor.
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Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi daha gündeme geldi.
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Zammın en büyük etkeninin Orta Doğu'da yaşanan kriz olduğu söyleniyor.
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