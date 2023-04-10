Motorine zam yolda!

Bu gece yarısından itibaren motorine 67 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 98 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısı zam geliyor

11 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin litresi 21 lira 4 kuruştan satılacak

Yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 98 kuruştan, Ankara'da 21 lira 40 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 47 kuruştan satılacak.