Motorine zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinin litre fiyatına salı günü geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Salı günü geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
Yorumlar