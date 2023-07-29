Motorine zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Salı günü geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.