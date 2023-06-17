Motorine zam geliyor!

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek.

Motorine 7 Haziran’da 1 lira 36 kuruş, 9 Haziran’da 1 lira 37 kuruş zam gelmişti. Pazartesi’yi salıya bağlayan gece gelecek zamla birlikte motorine sadece son 12 günde 4 lira 37 kuruş zam gelmiş olacak.

Benzinde ise pazartesi günü yeni zam beklenmiyor. Benzine en son 9 Haziran’da 2 lira 70 kuruş zam gelmişti.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,82 TL’ye, Ankara’da 24,24 TL’ye, İzmir’de 24,36 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,04 TL, Ankara’da 24,45 TL, İzmir’de 24,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre bayiler, iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.