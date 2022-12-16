Motorine zam geliyor!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Yurt dışı ürün fiyatlarındaki hareketlilik benzinin ardından motorinde de zamma yol açtı.
Bugün (cuma) geceden geçerli motorinde 1 lira 70 kuruş artış olacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.
Fiyatı 1.07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.
Zamla motorin İstanbul'da 22.82, Ankara'da 22.97, İzmir'de 23.05 liraya çıkacak.
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