Motorine zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.

Motorin yeniden 25 TL'nin üzerine çıkacak

Yapılan son zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.