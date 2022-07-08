Motorine zam geliyor!

Cuma gününden itibaren geçerlik olmak üzerine motorin grubuna yapılan 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından bu sefer zam haberi geldi.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrolün varil fiyatının 3 ay sonra 100 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirmişti. Petrol fiyatlarının yeniden 105 dolar seviesinin üstüne çıkmasının ardından bu kez de zam kararı geldi.