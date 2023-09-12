Motorine zam geliyor!
Brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişim ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak olmak üzere zam yapılması bekleniyor.
Dizel araç kullanıcılarına kötü haber geldi.
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Motorinin litre fiyatına çarşamba gününden itaberen geçerli olmak üzere zam gelecek.
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13 Eylül'den itibaren pompaya yansıyacak zam ile motorinin litre fiyatında 2,03 TL artış olacak.
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2,03 TL'lik zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 40 TL seviyesine çıkacak.
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