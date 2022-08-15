Motorine zam geldi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,18 TL'ye yükseldi.