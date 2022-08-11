Motorine zam geldi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Önceki gün benzin ve motorine yapılan indirimin ardından bu dalgalanmadan etkilenen mazota, dün gece 81 kuruşluk zam yapıldı. Bugünden itibaren; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi

ise ortalama 20,05 liradan satılıyor. Ankara’da ise motorinin fiyatı 23,32, benzinin ise ortalama 20,17 TL’den satılıyor.