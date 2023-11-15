Motorine şimdi de zam geliyor!

Akaryakıt fiyatları brent ve döviz kurları artışlarıyla sürekli değişkenlik gösteriyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü motorine 1,64 TL indirim gelmişti. Vatandaşı sevindiren bu haber aynı gece pompaya yansıdı.

Bu sefer aynı akaryakıt grubunun litre fiyatında 1,14 TL'lik fiyat artışı yaşanacak. Söz konusu zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıtılacak.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.