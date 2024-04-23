Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

Motorine indirim geliyor

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim gelmesi bekleniyor.