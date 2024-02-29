Motorine indirim geliyor!
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki düşün akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorine bu geceden itibaren 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan, benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
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