Motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki düşün akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorine bu geceden itibaren 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan, benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.