Motorine indirim geliyor!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimleri devam ediyor.

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirim sonrası motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 18,4 liraya, Ankara’da 18,75 liraya ve İzmir’de ise 18,83 liraya gerileyecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.