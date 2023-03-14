Motorine indirim geliyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor.

Brent petrol 80 dolar seviyesine düştü

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.

Motorine 71 kuruşluk indirim

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.