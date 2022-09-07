Motorine indirim geliyor!
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle motorine yapılan zamların ardından şimdi de indirim haberi geldi.
Küresel gelişmelerin etkisiyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Dün gece motorinin litre fiyatına 69 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.94 TL'ye yükselmişti.
8 Eylül perşembe gününden itibaren ise motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşeceği öğrenildi.
Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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