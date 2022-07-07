Motorine indirim geliyor!

Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altını görmesinin ardından 8 Temmuz'dan itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı 25 liranın altına gerileyecek!

Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,55 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 24,66 TL’ye gerileyecek.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından zam kararı iptal edilmişti.