Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.
Küresel enerji krizi nedeniyle fiyatı hızla tırmanan akaryakıt fiyatlarında yeni indirimler geliyor.
Brent petrol varil fiyatının 100 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.
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