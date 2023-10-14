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Motorine büyük zam geliyor!

İsrail-Filistin çatışmasının ardından brent petrolün varil fiyatı fırladı. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş pompaya da yansıyacak. Motorinin litre fiyatına 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren zam gelecek.

İsrail-Filistin çatışmasının ardından brent petrolün varil fiyatı hızla yükseldi.

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Dolar bazında hızla yükselerek 90 doları aşan petrol fiyatları pompaya da yansıdı.

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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren motorine zam gelecek.

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Motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

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