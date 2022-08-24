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Motorine bir zam daha!

Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Perşembe gününden itibaren

Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

AKARYAKITTA GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

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