Motorine bir indirim daha geliyor!

Döviz fiyatındaki dalgalanmalar ve küresel gelişmelerin etkisiyle brent petrol varil fiyatları değişkenlik gösteriyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23.03 TL. satılıyor.

Motorin grubunda 29 Kasım Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.