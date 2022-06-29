Motorine bir indirim daha geliyor!

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

84 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da motorinin fiyatı 26,65 TL'ye düşecek.