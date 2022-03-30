Motorine bir indirim daha geliyor

Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği barış görüşmelerden olumlu sinyallerin gelmesiyle Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Motorin grubuna ise yarından itibaren bir indirim daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 31 Mart 2022 itibarıyla motorinde 88 kuruş indirim bekleniyor. Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek.