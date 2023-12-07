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Motorine bir indirim daha geliyor!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatında indirime gidildi. Dün gece yapılan 1 lira 34 kuruş indirimden sonra bir indirim daha geliyor.

Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen brent petrolün ateşi dindi.

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Brent petrolün litre fiyatı uzun zaman sonra 80 dolar seviyesinin altına geriledi.

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Brent petroldeki olumlu gelişme bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.

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Motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

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