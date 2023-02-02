AjansHaber.com.tr Gündem Motorine bir indirim daha geliyor!

Motorine bir indirim daha geliyor!

Akaryakıta bu gece yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Motorinin litre fiyatına 3 Şubat'tan itibaren bir indirim daha yapılacak.

Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin ve motorinde yaşanan zamlardan sonra üst üste iyi haberler geliyor.

1 8

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

2 8

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorine 65 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

3 8

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

4 8