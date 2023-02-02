Motorine bir indirim daha geliyor!
Akaryakıta bu gece yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Motorinin litre fiyatına 3 Şubat'tan itibaren bir indirim daha yapılacak.
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin ve motorinde yaşanan zamlardan sonra üst üste iyi haberler geliyor.
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Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
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3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorine 65 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
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