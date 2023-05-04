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Motorinde indirim pompaya yansıdı

Benzine yapılan 90 kuruşluk indirimin ardından bu kez de motorinin litre fiyatına indirim geldi.

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimleri devam ediyor.

Motorin fiyatlarında yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirim dün gece pompaya yansıdı.

İndirim sonrası motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 18,4 liraya, Ankara’da 18,75 liraya ve İzmir’de ise 18,83 liraya geriledi. 

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

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