Motorin zammı iptal edildi!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Hafta başında 1,26 TL'lik zam kararı alınmış ve daha sonra bu zam iptal edilmişti. Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olacağı duyurulan 79 kuruşluk zam da iptal edildi.

Böylelikle motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2.05 TL oldu.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.