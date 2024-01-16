Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada karar açıklandı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

KARAR AÇIKLANDI

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 27 bin 300 lira adli para cezası verildi. Sanığın ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.