Mostafa Muhammed'e hapis şoku

Galatasaraylı Mostafa Muhammed, ülkesi Mısır'da son derece ilginç bir olaya karıştı. Mısır’daki bir enstitüde eğitimini sürdüren Mostafa Muhammed’in, kendisi yerine başka birini sınava soktuğu iddia edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Abu El Nomros'ta yer alan eğitim enstitüsünde ikinci yılında olan Mostafa Mohamed, gerçekleştirilen sınava giremedi. Mısırlı golcü kendisinin yerine arkadaşını gönderdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, Mostafa Mohamed’in arkadaşını gözaltına aldı ve durum hakkında rapor hazırladı.

Mısırlı golcü hakkında soruşturma açıldığı, Milli Takım Afrika Kupası'ndan döndüğünde Galatasaray'ın futbolcusu hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Mısır Yükseköğretim Kurumu da olayın eğitimle ilgili yaptırımını açıkladı. Buna göre; sınava kendisi yerine başkasını sokan öğrencinin okulla ilişiği kesiliyor ve adli yargıya sevk ediliyor.

Mısır yasalarına göre, Mohamed ve arkadaşının anlaştığı kanıtlanırsa, 3 ila 15 yıl arasında hapis cezası alabilir.