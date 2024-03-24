Moskova'yı kana bulayan teröristler konuştu!

Rusya, terör saldırısına karışan ve Tacikistan uyruklu olduğu belirlenen 4 saldırganın kimliklerini açıkladı.

Saldırganlardan biri sorgusunda, "Abdula bana bunu nakit karşılığında yapma teklifini mesaj attı. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum." dedi.

"EYLEMİ NAKİT PARA KARŞILIĞINDA YAPTIM"

Öte yandan Rusya, saldırının lideri olduğu iddia edilen ve Rusça konuşamayan kişiyle yapılan sorgulamanın videosunu yayınladı. Saldırgan, "Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşıyorduk. İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI İÇİN 5 BİN 400 DOLAR TEKLİF ETTİLER"

Yakalanan saldırganlardan ilki, ele geçirildikten sonra yapılan sorgusunda 4 Mart tarihinde Rusya'ya geldiğini söyledi. Kendileriyle Telegram üzerinden temasa geçildiğini ve anonim kişilerin kendilerine silah sağladığını belirtti. Saldırgan, terör saldırısı için kendilerine yarım milyon Rus Rublesi (5 bin 400 dolar) ödül söz verildiğini ifade etti. Saldırgan, paranın yarısını saldırı öncesi aldığını da kaydetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırıyla bağlantılı 11 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün doğrudan saldırıda bulunduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren 6 teröristten 4'ünün kimlikleri açıklandı. Saldırganların hepsinin Tacikistan uyruklu olması dikkatlerden kaçmadı.