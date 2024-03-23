Moskova'daki saldırıya karışan 11 kişi yakalandı!

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

93 kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna dün düzenlenen terör saldırısına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Saldırıda 93 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "Ölenlerin sayısı daha da artabilir. İlk verilere göre hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve duman zehirlenmesiydi." bilgisi verildi.

Saldırganların otomatik silahlar ile mühimmatı olay yerinde bıraktığını ifade edilen açıklamada, tüm deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

"Ukrayna ile temasları vardı"

Rusya makamlarından yapılan son resmi açıklamada, "Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadeleri kullanıldı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.