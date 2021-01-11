Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın üstünlüğü karşısında yenilgiden kurtulamayan Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde barış yapmak zorunda kalmıştı.

Anlaşma sonucu Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'dan çekilmiş ve bölgeyi Azerbaycan güçlerine teslim etmişti.

MOSKOVA'DA İLK GÖRÜŞME

Sürecin ardından bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ilk kez bir araya geldi.

İki isim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evsahipliğinde Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesine katıldı.

Görüşmeden önce Putin'in iki lideri karşıladığı anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

Moskova'da üçlü Karabağ görüşmesi başladı



🔹Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğinde, Moskova'da Karabağ savaşından sonra ilk kez bir araya geldi.



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TEŞEKKÜR ETTİ

Putin ayrıca Paşinyan ve Aliyev'e teşekkür ederek, "Akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes için ortaya koyduğumuz aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından ilk kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi.

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geldi. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşiyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi.

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.