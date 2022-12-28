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Moskova'da Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor. 

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

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