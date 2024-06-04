Morgan De Sanctis, Beşiktaş’a geliyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş hem teknik direktör hem de sportif direktör için arayışlarını sürdürüyor.

İtalyan basınından Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre; Morgan De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın.

Haberde tarafların anlaşma sağlamak için görüşmelerini sürdürdüğü detayı yer aldı.

Galatasaray'da forma giydi

Futbolculuk kariyerinde Juventus, Sevilla, Napoli, Roma, Udinese ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen İtalyan teknik adam Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda ise Süper Lig'de Galatasaray'da da oynamıştı.