Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Moody's "Global Makro Görünüm 2022-2023" raporunu yayımladı.

Raporda "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği

Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" denildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmin bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkarıldı. 2022 büyüme beklentisi yüzde 4,8, 2023 büyüme tahmini ise yüzde 5 olarak öngörüldü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini 3,5 puan

yükselterek yüzde 9'a çıkardı.

Haziran ayında yüzde 4 olarak duyrulan 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,5'e revize edildi.