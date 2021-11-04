Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkarıldı.
Moody's "Global Makro Görünüm 2022-2023" raporunu yayımladı.
Raporda "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği
Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" denildi.
Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmin bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkarıldı. 2022 büyüme beklentisi yüzde 4,8, 2023 büyüme tahmini ise yüzde 5 olarak öngörüldü.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini 3,5 puan
yükselterek yüzde 9'a çıkardı.
Haziran ayında yüzde 4 olarak duyrulan 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,5'e revize edildi.
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