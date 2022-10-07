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Montrö bildirisi davasında sıcak gelişme!

Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.

Amirallerin Montrö bildirisi davasının son duruşması bugün yapıldı.

Duruşmada mütlaasını açıklayan savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı mütalaasında 91 sanık için de beraat talep etti.

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