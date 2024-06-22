Montella'dan Arda Güler hakkında açıklama!

EURO 2024'te A Milli Takım, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı. Portekiz maçı 3-0 kazandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 kaybettiğimiz Portekiz maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Montella; Arda Güler ve İsmail Yüksek tercihlerine değindi.

"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum"

Montella, "Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor. İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık." dedi.

"İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika oynatmaya hazır değil." diyen Montella, Arda Güler'in sonradan oyuna girmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Arda yorgundu. Kullanmak istemedik çünkü sakatlık riski vardı. Oyuna alırken bile acaba almasam mı diye düşündüm ama 3-0'da bir gol bulursak onunla, değiştirebiliriz belki skoru dedik. Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz.