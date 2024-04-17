Moldova’daki ihlallere karşı uluslararası koruma merkezi açıldı

Medya, muhalefet ve özerk bölgelere anti demokratik uygulamaların arttığı Moldovya’da eski Adalet Bakanı ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi Stanislav Pavlovschi önderliğinde kurulan merkez söz konusu uygulamalara uluslararası düzeyde dikkat çekmek için çalışmalar yapacak.

Merkez tarafından yapılan açıklamada; “Merkezimiz, özellikle son yıllarda Shor ve Change Partilerinin kapatılmaları, bu partilerden yerel seçimlerde aday olan kişilerin siyasi yasaklı haline getirilmesi, birçok televizyon ve gazetenin kapatılması gibi sayısız konuda anti demokratik uygulamalar yapan Moldovya’da demokrasi ve insan haklarına olan ihtiyacı vurgulayacak, dikkat çekecek çalışmalar yapacaktır" denildi.

17 Nisan’da New York’da yapılacak olan açılış etkinliğine insan hakları uzmanları, hukukçular ve gazeteciler katılacak. Merkez Müdürü Stanislav Pavlovschi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Koruma Merkezi’nin kuruluşu, adalet, demokrasi ve insan haklarına olan bağlılığımız adına önemli bir adımdır. Merkezimiz bu temel değerlerin Moldovya ve her yerde gelişmesi için çalışacaktır" dedi.