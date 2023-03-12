Moldova'da hükümet karşıtı protesto gösterisi

Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterilerine katılan binlerce kişi, Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı ile hükümet binasına doğru yürümeye çalıştı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ülkenin diğer kentlerinden de Kişinev'deki gösterilere katılmak üzere otobüslerle getirilen vatandaşların şehre girişlerinin engellendiği belirtildi.

Hükümet karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde, doğal gaz, elektrik ve diğer ürünlerin fiyatlarının artması protesto edildi.