AjansHaber.com.tr Dünya Pfizer ve Biontech'e aşı teknolojisi davası

Moderna, Pfizer ve BioNTech'e mRNA aşı teknolojisini kopyaladıkları gerekçesiyle dava açtı

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde şirketin mRNA teknolojisini yasa dışı yollardan kullandıkları gerekçesiyle rakipleri Pfizer ve BioNTech'e dava açtı.

Moderna Baş Hukuk Danışmanı Shannon Thyme Klinger, yaptığı yazılı açıklamada, "Pfizer ve BioNTEch'in yasa dışı yollarla Moderna'nın icatlarını kopyaladığına ve şirketin izni olmadan bu icatları kullanmaya devam ettiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan mRNA teknolojisinin öncüsünün Moderna olduğuna işaret edilen açıklamada, bu konuda Pfizer ve BioNTech'den tazminat talep edildi.

Açıklamada, Pfizer'ın Moderna'nın yürüttüğü mRNA aşı teknolojisine yönelik çalışmasına 2010'dan bu yana sızmaya çalıştığı da öne sürüldü.

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