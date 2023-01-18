MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 17.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

Son olarak 22 yıl önce çeyrek final oynayan Ankaragücü, Beşiktaş ile eşleşmeden önce Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleşmişti. Siyah-beyazlılar ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u kupanın dışına itmişti.

Karşılaşmayı kazanacak takım çeyrek finale adını yazdıracak. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.