MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!

MİT, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Son 1 yılda, PKK/YPG'nin üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiren MİT, bu kez de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

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