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MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!

MİT, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Son 1 yılda, PKK/YPG'nin üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiren MİT, bu kez de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

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