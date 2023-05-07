MİT'ten operasyon: Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı bültenle aranan sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz, MİT'in Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, PKK/KCK özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
"Zerdeşt Karadeniz" kod Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip 27 Ekim 2010'da Sinop/Gerze-Yenikent'te Jandarma aracına, 6 Nisan 2011'de Sinop/Boyabat'ta Emniyete ait araca silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Eyvaz Beyaz, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alıyordu.
Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.
MİT’in saha ajanları tespit etti
Eyvaz Beyaz'ın Irak/Gara alanına geçtiği tespit edildi. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı, MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi.
Saha ajanları yönlendirilerek Eyvaz Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle Eyvaz Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Eyvaz beyaz kimdir?
"Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz, 1994 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
Irak alanında eğitim alan ve çeşitli faaliyetlerde bulunan Eyvaz Beyaz, 2006 yılından Türkiye'ye geçti.
Türkiye'de bulunduğu dönemde, güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemi yönettikten sonra 2015 yılında yeniden Irak'a geçti. Sonrasında, örgütün özel güç yapılanması içerisinde sorumlu seviyede görev aldı.
2022 yılı itibarıyla özel güç mensubu olarak Irak Gara'da cephe sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.
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