MİT'ten nokta operasyonu: PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “terör örgütü PKK’nın kuluçkası” olarak tanımladığı ve geçen hafta işaret ettiği Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’nın bir sorumlusu daha öldürüldü.

Genel sorumlu “Doktor Hüseyin” kod adlı Salman Bozkur'un ardından kırmızı bültenle aranan Mahmur sözde sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi.

HDP MİLLETVEKİLİ NURAN İMİR'İN DAYISI ÇIKTI

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.