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MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Rasim Akyol'un bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

MİT, düzenlediği operasyonla terörist Akyol'u yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

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