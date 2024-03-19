MİT'ten nokta operasyon: Rojda Bilen yok edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki operasyonları ile terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor.

Son olarak Bişeng Brüsk kod adlı terörist için operasyonun düğmesine basan MİT, sözde sorumluyu tespit ederek; Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Teröristin, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Rojda Bilen olduğu öğrenildi.

KADIN TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİNDEN SORUMLUYDU

Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.

GENÇLERİ TEŞVİK EDİYORDU

Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.