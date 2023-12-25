PKK'nın sözde sorumlusu Süleymaniye'de yok edildi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.