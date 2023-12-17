MİT'ten nokta operasyon: Şirvan Hasan yok edildi!

KK/YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye/Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat kod Şirvan Hasan, düzenlenen nokta operasyon ile Suriye’de etkisiz hale getirildi.

Yakın takipteydi

Şirvan Hasan, Türkiye’deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye’deki mevcut pozisyonu kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın yakın takibindeydi.

Terörist Hasan, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 05 Aralık 2023’te, Türkiye’ye yaklaşık 230 km mesafedeki Deyr Ez Zor’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.